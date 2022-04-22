21 Nisan 'Dünya Merhamet Günü' ilan edildi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde faaliyet gösteren İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ICESCO), Fas Muhammediye Alimler Birliği ile Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği'nin (Rabıta) katılımıyla Fas’ın başkenti Rabat’ta düzenlenen programda, 21 Nisan'ı Dünya Merhamet Günü ilan etti.

ICESCO Genel Müdür Yardımcısı Abdulilah Binarafa, programda yaptığı konuşmada, "Bu girişimin ilan edilmesi kararı, geçen yıl 27 Mayıs'ta düzenlenen ve katılımcıların her birinin 21 Nisan'da bir Dünya Merhamet Günü ilan edilmesi çağrısında bulunduğu Uluslararası Peygamberin Siyeri’nde Medeni Değerler Konferansı'nın sonunda yayınlanan bildirgenin tavsiyeleri dahilinde alındı" dedi.

Binarafa, ICESCO’nun bu girişimi geçen mart ayında Pakistan’ın başkenti İslamabad'da düzenlenen İİT Üye Devletleri Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 48’nci oturumuna sunduğuna ve bu girişimi kabul edildiğine dikkati çekerek, söz konusu girişimin uluslararası toplumun geri kalanı tarafından kabul edilmesi çağrısının yapıldığını belirtti.

"Merhametin anlam ve önemini öğretmek gerekir"

ICESCO Başkanı Genel Müdürü Salim bin Muhammed el-Malik, merhametin Hazreti Muhammed’in insanlığa taşıdığı değerler manzumesinin bir parçası olduğuna vurgu yaparak, "Uluslararası Merhamet Günü'nün muhtevasını iyi kavramak, hoş karşılamak, gençlere rahmet ve merhametin anlam ve önemini öğretmek gerekir" dedi.

Öte yandan, Fas Muhammediye Alimler Birliği Başkanı Ahmet İbadi de Dünya Merhamet Günü’nün ilan edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Merhamet aynı anda hem bir değer hem de bir etkidir ve son peygamber Hazreti Muhammed’in çağrısında da yer almaktadır. Kendine has bir kalıbı olan bu kavram çoklu boyutları ve çeşitli algıları içeren bir sistemdir" diye konuştu.

Videokonferans yoluyla programa katılan Rabıta Genel Sekreteri Muhammed Abdülkerim El-İsa ise "Tüm ırklardan ve dinlerden insanların merhamete acil ihtiyaç duyduğu bir dönemde ilan edilen bu girişim, bizim onların duygularını paylaşmamızın bir tezahürüdür" sözlerini kullandı.