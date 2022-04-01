banner39

banner35

"28 yerleşim birimi Ruslardan kurtarıldı"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Kiev ve Çernigiv'de toplamda 28 yerleşim biriminde kontrolün sağlandığını bildirdi.

Dünya 01.04.2022, 15:49
"28 yerleşim birimi Ruslardan kurtarıldı"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 15 yerleşim biriminin kurtarıldığı, 13 yerleşim biriminde ise Rusların geri çekilmesiyle kontrolün yeniden sağlandığı belirtildi. Böylece, büyük çoğunluğu Kiev ve Çernigiv bölgelerinde olmak üzere 28 yerleşim birimi kurtarılmış oldu.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun Mariupol şehrinin kontrolünü tam ele geçirmeye odaklandığı da kaydedildi.

Kaynak: AA
#Ukrayna #Kiev #rusya #çernigiv
Yorumlar (0)
22
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?