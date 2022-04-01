"28 yerleşim birimi Ruslardan kurtarıldı"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 15 yerleşim biriminin kurtarıldığı, 13 yerleşim biriminde ise Rusların geri çekilmesiyle kontrolün yeniden sağlandığı belirtildi. Böylece, büyük çoğunluğu Kiev ve Çernigiv bölgelerinde olmak üzere 28 yerleşim birimi kurtarılmış oldu.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun Mariupol şehrinin kontrolünü tam ele geçirmeye odaklandığı da kaydedildi.