29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'nin Avrupa'daki birçok dış temsilciliğinde kutlandı

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, görüntülü Cumhuriyet Bayramı mesajında, Türkiye'nin, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesiyle dünyada barış ve istikrar çabalarına destek olduğunu, bugün de bölgesinde barış ve güvenliğe katkı sağladığını bildirdi.

Belçika'da yaşayan Türklere seslenen Ulusoy, "Yaşadığınız ülkenin ekonomik, kültürel her türlü zenginliğine önemli katkı yapmaktasınız. Birçoğu artık Belçika vatandaşı olmuş sizlerin ayrımcılığa uğramadan, hak ve hukukunuz korunarak yaşaması bizler için çok önemlidir. Her alanda iyi iş birliği içinde bulunduğumuz Belçika makamlarının bu konudaki desteğine de inanıyoruz." dedi.

İtalya

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, büyükelçilikten paylaştığı videomesajda, Cumhuriyet’in 97’inci yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirterek, "Bu anlamlı günde, başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizin kuruluşuna emek veren ve vatanımızın istiklali için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizin hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz." dedi.

Esenli, Türkiye’nin bölgesel ve küresel barışa yaptığı katkılara işaret ederek, şunları söyledi:

"Ülkemiz bugün, güçlü ekonomisi, köklü demokrasi geleneği ve uluslararası platformlarda takip ettiği girişimci ve insani dış politikasıyla uluslararası toplumun önde gelen üyelerinden birisidir. Suriye’de ve diğer bölgelerde yaşanan zulümlerden kaçarak memleketimize sığınan 4 milyondan fazla mülteciye kucak açmıştır. Türkiye hiçbir ayrım yapmaksızın dünyanın dört bir yanına insani ve kalkınma yardımlarını sürdürmektedir. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında İtalya da dahil olmak üzere dünyanın birçok bölgesine en erken aşamada ulaştırdığımız yardımlar insani politikamızın etkili bir örneğidir."

Esenli, İtalya'da yaşayan Türk vatandaşlarının kaydettiği başarıların Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağladığına işaret ederek, "Bu duygu ve düşüncelerle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı gönülden tebrik ediyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Vatikan

Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümünde milletçe tek yürek olmanın gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Milletimizin bayramını tebrik ediyor, sevincimize ortak olan yabancı dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Harbimizin zaferle taçlanmasında ve devletimizin kuruluşunda katkısı bulunan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz."

Büyükelçi Göktaş, Kovid-19 salgını sebebiyle Vatikan'da da toplu etkinliklere ara verildiğini, bu nedenle bu yıl 29 Ekim resepsiyonunu yapamadıklarını ifade ederek, "Ancak fiziken aynı ortamda bulunamayışımızın, bayram coşkusunu paylaşmamıza engel oluşturmadığını da biliyoruz. Bizler, milli menfaatler, bayramlar söz konusu olduğunda, birbirimizle kenetlenmeyi, tek yürek olabilmeyi daima başaran bir milletiz." dedi.

Türkiye’nin kaydettiği ilerlemeye dikkati çeken Göktaş, "Türkiye'miz, Cumhuriyet dönemindeki kazanımlar, yatırımlar ve kalkınma hamleleri sayesinde, geçmişe kıyasla artık çok daha güçlü bir ülkedir. Bununla birlikte Türkiye, tüm sorunların adil bir şekilde, diyalog ve müzakereyle çözülmesinden yanadır. Başkalarının haklarında gözümüz olmadığı gibi birilerinin bizim hakkımıza göz dikmeye kalkışmasına da elbette seyirci kalamayız." diye konuştu.

Türkiye’nin insan odaklı dış politika izlediğini, pandemi sırasında da bunu gösterdiğini dile getiren Büyükelçi Göktaş, şunları ifade etti:

"97 yaşındaki Cumhuriyetimizle, milletçe iftihar ediyoruz. Hedefimiz, Türkiye’mizi, gelecek nesiller için daha güçlü, daha müreffeh kılmaktır. 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.' diyen aziz milletimiz, hürriyetine de cumhuriyetine de sahip çıkmaya devam edecektir. Bayramımız kutlu olsun! Yaşasın Cumhuriyet."

Avusturya

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya platformunda paylaştığı mesajda, Türkiye'nin egemenlik ve bağımsızlık mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü bildirdi.

Ceyhun, Milli Mücadele'nin devam ettiğini belirterek, "Bugün sınırlarımız içinde ve dışında bölgesel ve küresel olarak her geçen gün daha da güçlenen bir Türkiye görmenin gururunu ve mutluluğunu yaşamaktayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde girişimci ve insani dış politikalarla hem sahada hem de masada güçlü Türkiye'nin hak ve menfaatlerini başarıyla savunduğunu vurgulayan Ceyhun, Türkiye'nin bugünü ve geleceğini daha güçlü kılma hedefine yönelik kararlı adımların atılmaya devam edileceğini kaydetti.

Hollanda

Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Cumhuriyetin kuruluşundan beri tüm zorluklara göğüs gerip yılmadan kalkınma mücadelesi verildiğini belirterek, "Milletçe birlik içinde yürüttüğümüz çabalarımız sonucunda bugün geldiğimiz nokta kıvanç vericidir. Ülkemiz, gelişmiş demokrasisi, dinamik ekonomisi, güçlü ordusu ve diplomasisiyle bölgesinde ve dünyada başat bir aktör ve bir istikrar unsuru haline gelmiştir." dedi.

Dişli, Türkiye’nin dünyanın 16’ıncı büyük ekonomisi olduğuna dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Türkiye, giderek güçlenen sanayi ve teknolojik yeteneklere sahip, dünyanın her köşesinde etkin girişimci ve insani dış politikası gıptayla izlenen bir ülkedir. Ülkemiz bugün yılda 8 milyar doları aşan uluslararası insani yardımıyla dünyanın en cömert ülkesidir. Topraklarında misafir ettiği 5 milyondan fazla sığınmacıyla dünyaya insanlık dersi vermektedir."

Hollanda’da yaşayan Türk vatandaşlarının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Dişli, "Milletimizin her alanda yeni başarılara imza atmış olacağına, sayın Cumhurbaşkanımızın her an dile getirdiği 2023 hedeflerine ulaşacağımıza inancımız tamdır.'' ifadesini kullandı.

İspanya

Kovid-19 önlemlerinden dolayı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İspanya'da fiziki olarak sadece Madrid'in Torrejon ilçesindeki NATO Müşterek Hava Harekat Merkezi'nde kutlandı.

NATO üssünde düzenlenen törene, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, NATO Komutanı İspanyol Korgeneral Fernando de la Cruz, Madrid'de görevli askeri ataşeler, Türk subay ve astsubaylar katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunduğu, Türk bayrağının göndere çekildiği törende Büyükelçi Erginay ve Korgeneral De la Cruz, Türkiye'nin ve Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğinin girişimi ve Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından yürütülen AB İletişim Stratejsi'nin desteğiyle gitar sanatçıları Cenk Erdoğan ile Rycardo Moreno, Türkçe ve İspanyolca eserlerden oluşan bir konser verdi.

Büyükelçi Erginay yayınladığı mesajda, "Ülkemizin kurtuluşu ve kuruluşunun mimarı büyük önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemiz için canlarını feda eden, bugünlerimizi borçlu olduğumuz tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz. Sağlam temeller üzerine inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti aradan geçen 97 yılda her alanda güçlenmiştir ve güçlenmeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

İspanya hükümetinin AB Devlet Sekreteri Juan Gonzalez Barba Pera, Türkiye'nin İspanyol fahri konsolosları ve Türkiye'de yatırımları bulunan önemli şirketlerin üst düzey yöneticileri yayınladıkları mesajlarla Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Yunanistan

Cumhuriyet'in ilanının 97'nci yıl dönümü, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Büyükelçi Burak Özügergin'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Büyükelçilik ve Konsolosluk çalışanlarıyla, Yunanistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla davetli sayısının kısıtlı tutulduğu, maske ve mesafe kurallarının dikkate alındığı programda konuşan Özügergin, "Türk milleti, istikbaline umutla bakma hakkına sahiptir ve bu hakkı kimse elimizden alamayacaktır." dedi.

Özügergin, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği olarak Cumhuriyet'i gelecek nesillere yücelterek aktarmak için paylarına düşeni yorulmadan yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuriyet Bayramımızı en samimi hislerimle kutluyor, her geçen senenin mutluluk, refah, sağlık ve huzur getirmesini içtenlikle diliyorum." diye konuştu.

Macaristan

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, sosyal medyada paylaştığı mesajda, Cumhuriyetin ilanıyla, geçmiş devirlerde yüzyıllarca ayakta kalan pek çok devlet kurmuş olan Türklerin, değişen koşullara uyum sağlayarak tarih sahnesinde hep var olmaya devam edeceklerini dünyaya ilan ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin hem bölgesinde hem de küresel arenada refahın artmasına ciddi katkılar sağladığına dikkati çeken Büyükelçi Oktay, şunları kaydetti:

''Bugün Türkiye Cumhuriyeti, ekonomik dinamizmiyle bölgesel ve küresel refahın artmasına önemli katkılar sağlamakta, uluslararası politikanın etkin bir aktörü olarak küresel meselelerde gündem belirleyici bir rol oynamakta, insanlığın ortak sorunlarının çözümü yönünde de kayda değer boyutta maddi ve insani kaynak seferber etmektedir. Aynı zamanda, yüzyılların birikimine dayalı diplomasisi ve üstün bir caydırıcılık yeteneğine sahip silahlı kuvvetleri ile uluslararası barış ve istikrarın korunmasına da etkin katkılarda bulunmaktadır. Ulaştığımız bu güçlü konumu Cumhuriyetimizin sağlam temeller üzerine kurulmuş olmasına ve kurucu atalarımızdan devraldığımız siyasi, ekonomik ve kurumsal mirasa borçlu olduğumuzu milletçe çok iyi bilmekteyiz.''

Polonya

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Tunç Üğdül, sosyal medyada paylaştığı mesajda, Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümünün gururla kutlandığını ama Kovid-19 nedeniyle Varşova’daki geleneksel resepsiyonda dostlarla bir arada olamamaktan üzüntü duyduklarını bildirdi.

Türkiye ile Polonya arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini belirten Üğdül, ''Türkiye ile Polonya arasındaki ilişkiler, 600 yılı geride bırakmış olan müstesna ilişkilerdir. Her iki ulus ve Türk ve Polonya devletleri birbirlerine her zaman saygıyla ve dostluk ve iş birliği duygularıyla yaklaşmaktadırlar. Her iki devlet de önümüzdeki dönemde Avrupa’nın daha güçlü ve önemli ülkeleri olarak birbirleriyle dayanışmalarını sürdüreceklerdir. İlişkilerimiz siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda güçlenerek gelişmeye devam edecektir.'' ifadelerini kullandı.

Romanya

Romanya’nın başkenti Bükreş'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması Zafer Caddesi üzerinde yer alan Atatürk büstüne çelenk konulması ve saygı duruşuyla başladı.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz ve Büyükelçilik mensuplarının katıldığı tören, daha sonra Bükreş'te bulunan Türk şehitliğini ziyaret ve çelenklerin konulmasıyla devam etti.

Salgın nedeniyle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen törende Romanya'daki sivil toplum örgütleri de çelenk bıraktı.

Bosna Hersek

Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetin tesisi ve bekası için canlarını feda eden tüm şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını belirterek, "İstiklal harbimizde olduğu gibi bugün de büyük ve güçlü Türkiye hedefimize azimle yürüyoruz." ifadesini kullandı.

Sırbistan

Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümünü mutluluk ve coşkuyla kutladıklarını kaydederek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz." dedi.

Hırvatistan

Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, "Kadim tarihimizin ve köklü devlet geleneğimizin birikimini Cumhuriyetin kazanımlarıyla taçlandıran ülkemiz, aradan geçen 97 yılda her alanda kaydettiği büyük gelişmelerle muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir." ifadesini kullandı.

Karadağ

Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan da Cumhuriyetin 97. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bugünkü Türkiye'nin her karışında, bu ülkenin yaşlısı, genci, kadını, erkeği, çocuğuyla sürdürdüğümüz insanca yaşamın her evresinde, Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının öncülüğünde ülkesini esaretten, işgalden, parçalanmaktan kurtarmak için savaşan milletimizin fedakarlığı, kararlılığı ve kahramanlığı vardır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA