3. tur görüşmeler sona erdi: İşte açıklamalar

Rusya ve Ukrayna heyetleri ateşkes için bugün üçüncü kez masaya oturdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 12. gününde devam ederken, Ukrayna heyeti üçüncü tur görüşmeler için Belarus'a geldi.

Devam eden ihtilafı çözmeyi amaçlayan görüşmeler, Brest kentinin kuzeyinde yer alan Polonya-Belarus sınırına yakın Belavezhskaya Pushcha Ulusal Parkı'nda yapıldı.

UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA

Ukrayna heyeti tarafından görüşmelerin ardından yapılan açıklamada, "Görüşmeler, insani koridorlar açısında az da olsa olumlu gelişmelere yol açtı. Ancak, mevcut durumu iyileştirebilecek bariz bir sonuca ulaşılmadı" denildi.

Diğer taraftan, Rusya ile Ukrayna arasında Belarus'un Brest kentinde yapılan müzakerelerin ikinci turu geçen perşembe günü yapılmıştı.

Ukrayna-Rusya görüşmesinde, taraflar, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata varmıştı. 3. tur müzakere yapılmasına da karar verilmişti.

RUSYA: MÜZAKERELER DEVAM EDECEK

Rusya heyetinden yapılan açıklamada ise, "İnsani yardım koridorlarının 8 Mat'ta (yarın) çalışacağını ümit ediyoruz. Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakereler devam edecek. Üçüncü tur görüşmelerin ardından olumlu bir şeyden bahsetmek için erken. Bir sonraki müzakerenin de nihai sonuç getireceği hayaline kapılmamak gerekli. Dördüncü müzakere yakında Belarus'ta yapılacak. İnsani koridorlar için yeni denemelerin kısa bir süre içinde başlamasını bekliyoruz" dedi.

KREMLİN ŞARTLARINI AÇIKLAMIŞTI

Görüşmelere saatler kala Kremlin barış için şartlarını açıklamıştı. Rus tarafı taleplerini şöyle açıklamıştı:



Ukrayna' Kırım'ı Rus toprağı, Donetsk ve Luhansk'ı ise bağımsız devlet olarak tanımak zorunda.

Ukrayna Anayasayı değiştirmeli ve herhangi bir bloka girme iddialarını reddetmeli.



Rusya, Ukrayna'ya koşulları sağlaması halinde operasyonların derhal durdurulacağını bildirdi.

Kaynak: NTV