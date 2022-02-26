"3'ü çocuk 198 Ukraynalı öldürüldü"
Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın saldırıları sonucu 3'ü çocuk olmak üzere 198 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Dünya 26.02.2022, 11:45
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 3. gününde de şiddetli saldırılarla devam ediyor. Başkent Kiev gece boyu bombalanırken, orduya destek olmak isteyen halk da sokağa indi. Ülkenin dört bir yanında direniş sürüyor.
Ukrayna Sağlık Bakanlığı acı bilançoyu açıkladı.
Saldırılarda 3'ü çocuk 198 kişi öldürüldü, 1115 kişi ise yaralandı.
SonDakika
5
açık
Günün Anketi Tümü