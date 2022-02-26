"3'ü çocuk 198 Ukraynalı öldürüldü"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 3. gününde de şiddetli saldırılarla devam ediyor. Başkent Kiev gece boyu bombalanırken, orduya destek olmak isteyen halk da sokağa indi. Ülkenin dört bir yanında direniş sürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı acı bilançoyu açıkladı.

Saldırılarda 3'ü çocuk 198 kişi öldürüldü, 1115 kişi ise yaralandı.

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