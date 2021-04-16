5 ülkeden Erbil'deki saldırıya kınama
Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve ABD 14 Nisan'da Erbil Havalimanı'na yapılan roketli saldırıyı kınadı.
Dünya 16.04.2021, 23:33 16.04.2021, 23:38
Bu ülkelerin dışişleri bakanlığı sözcülerince yapılan ortak yazılı açıklamada, saldırının şiddetle kınandığı ve Irak hükümetinin yürüttüğü soruşturmaya destek sağlayacakları belirtildi.
Açıklamada, "ABD ve koalisyon personeline ve tesislerine yapılan saldırılara müsamaha gösterilmeyeceğini tek bir sesle teyit ediyoruz ve DEAŞ ile mücadeleyi sürdürme kararlılığımızı yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
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