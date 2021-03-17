600 Sibirya kaplanından biri öldürüldü

Kaçak avcılar, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bir Sibirya kaplanını avladı. Adı açıklanmayan kişiler 7 Mart'ta, Federal Güvenlik Servisi'ne bağlı Sınır Muhafıza Birimi tarafından hayvanın postunu, kemiklerini, etini ve kafasını satmaya çalışırken yakalandı.

Avcılar Sibirya kaplanı avlamak ve satmaktan suçlu bulundukları takdirde 5 ila 8 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Siberian Times'ın haberine göre yetkililer, avcılara emri veren kişi veya kişilere dair soruşturmanınsa sürdüğünü bildirdi.

Geleneksel Çin tıbbına göre bu hayvanın parçaları pek çok hastalığı iyileştiriyor. Dolayısıyla Sibirya kaplanı çok rağbet görüyor.

Veriler, Rusya'da sadece 600 Sibirya kaplanı kaldığını gösteriyor. Bu yüzden avlanan her bir hayvan, popülasyonun büyük zarar görmesi anlamına geliyor.

Daha önce de yakalanmışlar

Kasım 2020'de de Sibirya kaplanı postu, dişleri, pençeleri ve kemiklerini satmaya çalışan iki kaçak avcı yakalanmıştı.

Bununla birlikte son yıllarda devlet destekli koruma programlarıyla bu canlıların sayıları yavaş yavaş artmaya başladı. Rusya'da son 10 yılda hayvanların sayısının yüzde 15 arttığı belirtilirken, Çin de bu hayvanları korumaya yönelik girişimlerde bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 01:25