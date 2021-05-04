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66 yaşındaki Bill Gates boşanıyor

66 yaşındaki Bill Gates ile eşi Melinda Gates boşanma kararı aldı.

Dünya 04.05.2021, 00:31
66 yaşındaki Bill Gates boşanıyor

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, boşanma kararını Twitter hesabından, "İlişkimiz üzerinde epey düşündükten sonra evliliğimizi bitirme kararı aldık." açıklamasıyla duyurdu.

27 yıllık evlilikleri boyunca 3 çocuk yetiştirdiklerini, dünyanın her yerinde insanlara kurdukları vakıf ile sağlıklı ve üretken hayatlar sürmeleri için yardım ettiklerini ve bu misyonlarının devam edeceğini belirten Gates, "Ancak hayatımızın sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte büyüyebileceğimizi düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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