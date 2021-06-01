690 milyon kişi açlığın pençesinde

Yeryüzü Doktorlarından yapılan açıklamaya göre, dünyada açlıkla mücadele eden 690 milyon insanın olduğu, buna karşın 2021 Birleşmiş Milletler Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre her yıl toplam 931 milyon ton gıda da israf edildiği kaydedildi.

Kuraklık, çatışma ve yoksulluk gibi sebeplerle açlık sıkıntısı yaşayan ülkelerden 30 milyon nüfusa sahip Yemen’de, 16 milyon 200 bin insan açlık ile mücadele ettiğine dikkat çekilen açıklamada; Çad’da 5 yaş altı çocukların %43’ünün kronik beslenme yetersizliği sebebiyle sağlık sorunları yaşadığı hatırlatıldı.

Açıklamada, “Afganistan’da 12 milyon 500 bin insan açlık çekiyor, 5 yaş altı çocukların %41’i ise beslenme yetersizliği sebebiyle gelişimini tamamlayamıyor. Somali’de de 1 milyon 300 bin kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor, beslenme yetersizliği ile de mücadele eden 1 milyon çocuk bulunuyor” ifadeleri yer aldı.

Bu kapsamda şiddetli açlığın yaşandığı coğrafyalarda faaliyet yürüten Yeryüzü Doktorları; açlık problemlerinin yüksek olduğu ülkelerde 2012 yılından beri beslenme sağlığı projeleri ile açlık yönünden en yüksek risk grubunu oluşturan 5 yaş altı çocuklar ve hamile/emziren anneler başta olmak üzere tıbbi beslenme tedavisi uyguluyor.

Dernek Yemen, Afganistan ve Çad’da açtığı beslenme sağlığı merkezleri ile binlerce insanın hayata tutunması için çalışıyor, açlığa karşı verilen mücadelede aktif rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, açlığın yeryüzünün acı gerçeği olmaya devam ettiğini dile getirerek “kuraklık, yoksulluk ve iç karışıklık gibi nedenlerin beraberinde getirdiği yetersiz beslenme ve açlık, en çok Asya ve Afrika kıtasında yaşanıyor.” dedi.

Yahyahan Güney şunları kaydetti;

“Covid-19 pandemisi ile tedarik sıkıntılarının ve yoksulluğun artması aynı zamanda iklim değişikliklerinin tarıma ve gıdaya olumsuz etkisi de açlık oranlarında artışa neden oluyor. İnsani krizlerin yoğun olduğu bölgelerde bir yandan açlık ve gıda güvensizliği sorunları da görülüyor. Bizler Yeryüzü Doktorları olarak açlığa karşı yıllardır vermiş olduğumuz mücadelede ihtiyaç sahiplerinin yeniden hayata tutunmasına odaklanarak hareket ediyoruz. Açlıkla Mücadele Haftası’nda da o coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerini herkesin hatırlamasının, açlığa karşı daha sistematik, sürdürülebilir ve küresel çalışmalar yürütülmesinin ve israfın önlenmesi noktasında farkındalık oluşmasının gerekliliğini belirtmek isteriz”.

AA