AB'den İsrail'e ayrıcalık

AB'nin listesinde daha önce Avustralya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore, Tayland ve mütekabiliyet şartına bağlı olarak Çin bulunuyordu.

Bu durumda AB ülkeleri, listede bulunan ülkelerden AB'ye girecek kişilere her türlü seyahatlerinde kısıtlama uygulamayabilecek.

AB, martta salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.

Üye ülkeler için bağlayıcılığı bulunmayan ve her iki haftada bir yeniden gözden geçirilen liste "tavsiye" niteliği taşıyor.

AA