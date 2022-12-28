AB ile ABD'den Kosova'da itidal çağrısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisi, Kosova'daki gerginlik hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı ile ortak açıklama yaptı.

AB ve ABD'nin Kosova'nın kuzeyindeki gergin durumdan endişeli olduğu belirtilen açıklamada, "Gerginliğin koşulsuz şekilde düşürülmesi amacıyla acilen harekete geçilmesi ve provokasyonlardan, tehditlerden ve gözdağı verecek eylemlerden kaçınılması için azami itidal göstermesi konusunda herkese çağrıda bulunuyoruz" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, ABD ve AB'nin Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile gerilimi gidermek adına siyasi bir çözüm bulmak üzere çalışmalar yürüttüğü bildirildi.

Kosova yönetiminin barışçıl protesto yapan Kosovalı Sırpların gözaltına alınmayacağına yönelik teminat vermesinin memnuniyetle karşılandığı kaydedilen açıklamada, aynı zamanda şiddetin hoş karşılanmayacağı da vurgulandı.

ABD'nin Kosova'da hukukun üstünlüğü konusunda çalışan AB misyonu olan EULEX'i desteklediği bildirilen açıklamada, Kosova ve Sırbistan'ın uzlaşı, işbirliği ve istikrarı sağlayacak ortama geri dönmesinin beklendiği belirtildi.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyon yükselmişti.

Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık'tan bu yana Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.

AB, NATO ve ABD, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin azaltılması ve barikatların kaldırılması çağrısı yapmış; Sırbistan, NATO'nun Kosova Barış Gücüne (KFOR) Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyinde konuşlandırılması için talepte bulunmuştu.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.​​​