AB ile Rusya arasında yeni bir dönem başlayabilir

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde AB'nin Moskova ile daha istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki istediğini iletti.

Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Temsilci'nin Putin ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 76'ncı oturumu marjında görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, iki liderin, AB-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra gündemdeki uluslararası konuları ele aldığı ifade edildi.

Borrell'in Putin'e AB'nin Rusya ile daha istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki istediğini aktardığının kaydedildiği açıklamada, iki aktör arasında özellikle Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünün ihlal, siber tehditler, dezenformasyon ve diğer hibrit tehditler konularında anlaşmazlıkların sürdüğü bildirildi.

İkilinin görüşmesinde, Afganistan, Libya, Mali ve Ortadoğu meselelerinde iş birliğine devam edilmesi gerektiğine işaret edildi.