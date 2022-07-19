AB rotayı Bakü’ye kırdı: Avrupa'nın enerji kapısı

Rusya doğal gazına alternatif arayışlarına devam eden Avrupa Birliği (AB), yenilenebilir enerji, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve Azerbaycan’dan alınabilecek ekstra gaz konularına odaklandı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Enerji Komiseri Kadri Simson, dün bu kapsamda Azerbaycan’a giderek temaslarda bulundu. Avrupa Komisyonu’nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Rusya’nın enerji kaynaklarını silah olarak kullanmaya devam ettiği bir ortamda, enerji ithalatımızın çeşitlendirilmesi AB için bir önceliktir” ifadelerine yer verildi. Başkent Bakü’deki görüşmelerin ardından açıklama yapan Von der Leyen de Azerbaycan’dan alınan doğal gaz miktarının birkaç yıl içinde iki katına çıkarılmasını planladıklarını duyurdu.

AVRUPA’NIN ENERJİ KAPISI

Azerbaycan geçen yıl 43,9 milyar metreküp doğal gaz üretti. Geçen sene üretilen gazın 18,9 milyar metreküpünü ihraç eden Bakü, bunun 8,5 milyar metreküpünü Türkiye’ye gönderdi. Bu dönemde, Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) aracılığıyla 8,2 milyar metreküplük kısım ise Avrupa’ya transfer edildi. Geriye kalan doğal gaz ise Bulgaristan ve Gürcistan gibi Avrupa ülkelerine iletildi. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, petrol ve dizel tedarikini görüşmek üzere, gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed’i Paris’te ağırlayacağı belirtildi.