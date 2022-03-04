AB, Rusya ile ortak programlarını askıya aldı

AB Komisyonu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yönelik yeni tedbirler alındığını açıkladı.

Buna göre, araştırma, bilim ve inovasyon alanlarında Rus kuruluşlarıyla iş birliği askıya alındı.

AB, Horizon Europe programı kapsamında Rus kuruluşlarıyla herhangi yeni sözleşme veya anlaşma yapmayacak.

Mevcut sözleşmeler kapsamında Rus kuruluşlarına yapılan ödemeler de donduruldu.

Rus kuruluşların projeleri tekrar incelenecek, Ukrayna'ya kolaylık sağlanacak

Rus araştırma kuruluşlarının katıldığı bütün projeler tekrar gözden geçirilecek.

Ukrayna'nın ise araştırma programlarına katılımı sürecek. Ukraynalı araştırmacıların AB fonlarından daha kolay faydalanması sağlanacak.

Komisyon, Rusya ve Belarus'la sınır ötesi iş birliğini de askıya aldı.

Avrupa Komşuluk Aracı ve Baltık Denizi programlarına devam edilmeyecek.

Program ödemeleri yapılmayacak

Bu ülkelere programlar kapsamında ödeme yapılmayacak.

AB ülkeleri ile Ukrayna arasındaki mevcut sınır ötesi iş birliği programları ise güçlendirilecek.

Böylece, AB, Rusya'ya 8 program için toplam 178 milyon euro, Belarus'a da iki program için 257 milyon euro kaynak sağlamayacak.

Horizon 2020, kapsamında 78 farklı Rus kuruluşunu içeren 86 aktif proje bulunuyordu. Bunlar da artık sürdürülmeyecek.