AB ve ABD arasında İsrail-Filistin görüşmesi

Borrell, sosyal medyadaki paylaşımında, Blinken ile "İsrail ve Filistin'de şiddetin sonlandırılmasına ve gerginliğin düşürülmesine nasıl ortak katkı yapabileceklerini" konuştuklarını bildirdi.

Borrell, çatışma dinamiğinin kırılması ve herkes için barış dolu bir gelecek kurmak amacıyla uzun vadeli girişimlere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, İsrail'in saldırıları sonrası Orta Doğu'da artan gerilimi görüşmek üzere toplanacak. Borrell'in başkanlığında yapılacak toplantı video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Borrell, daha önceki diplomatik girişimleri çerçevesinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi'nin yanı sıra Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla görüşmeler yapmıştı.

AA