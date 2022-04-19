AB ve NATO, Rusya'ya uygulanan yaptırımları sıkılaştıracak

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden'ın bazı Batılı ülkelerin liderleriyle yaptığı telekonferans toplantısına katıldı.

Toplantının ardından sosyal medyadan açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, liderlerin Ukrayna'nın yanında durmaya devam edeceğini belirtti.

Von der Leyen, "Rusya'ya yönelik yaptırımları daha da sıkılaştıracağız. Ukrayna'ya mali ve güvenlik desteğimizi de artıracağız." ifadesini kullandı.

NATO: Moskova'ya daha fazla maliyet için anlaştılar

NATO'dan yapılan açıklamada ise Genel Sekreter Stoltenberg'in toplantıda yer aldığı belirtilerek, liderlerin Ukrayna'nın doğusunda Rusya'nın saldırılarını artırmasını kınadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Liderler, Rusya Devlet Başkanı Putin'in savaşı hemen sonlandırması gerektiğinin altını çizdi ve savaşı bitirene kadar Moskova'ya daha fazla maliyet çıkarılmasının önemi üzerinde anlaştı. Genel Sekreter Stoltenberg, NATO'nun caydırıcılık ve savunmasını kuvvetlendirme çalışmaları hakkında muhataplarına bilgi verdi." ifadesi yer aldı.

ABD Başkanı Biden'ın düzenlediği toplantıya AB ve NATO liderlerinin yanı sıra İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida katıldı.

G7, AB ve NATO liderleri Rusya'ya ek yaptırımlar getirilmesi konusunda mutabık

Bu arada, G7, AB ve NATO üyesi ülkeleri liderlerinin, Ukrayna'ya açtığı savaş dolayısıyla Rusya'ya yönelik ek yaptırımların kabul edilmesi de dahil olmak üzere Moskova'nın uluslararası izolasyonunun artırılması konusunda görüş birliğinde olduğu bildirildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Mario Draghi’nin ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün öğleden sonra video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Ukrayna-Rusya savaşındaki gelişmeleri değerlendiren liderlerin düşmanlıkların uzamasına ilişkin güçlü endişelerini dile getirdiği belirtilen açıklamada, halkın çektiği acılara son vermek için bir an önce ateşkese ulaşma ihtiyacı vurgulandı.

Liderlerin, Ukrayna'ya bütçe başta olmak üzere tüm boyutlarıyla destek konusunda yakın koordinasyonun önemini teyit ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Ek yaptırımların kabul edilmesi de dahil olmak üzere Kremlin üzerindeki baskının artırılması ve Moskova'nın uluslararası izolasyonun genişletilmesi gereksinimi konusunda geniş fikir birliği belirtildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye yönelik ortak taahhüt vurgulanırken, bunun Rus kaynaklarına olan bağımlılığın azaltılmasını sağlayacağına dikkat çekildi.