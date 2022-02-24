ABD Başkanı Biden: Ölümlerden sadece Rusya sorumlu

Biden'ın Donbas operasyonu sonrası açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Tüm dünyanın duaları, Rus askeri güçlerinin sebepsiz ve haksız bir saldırısına maruz kalan Ukrayna halkıyla bu gecedir.

Başkan Putin, feci bir can kaybı ve insan ıstırabı getirecek önceden tasarlanmış bir savaş seçti.

Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımdan yalnızca Rusya sorumludur ve ABD ile Müttefikleri ve ortakları birleşik ve kararlı bir şekilde karşılık verecektir. Dünya Rusya'dan hesap soracak.

Durumu bu akşam Beyaz Saray'dan izleyeceğim ve ulusal güvenlik ekibimden düzenli güncellemeler almaya devam edeceğim.

Yarın sabah G7'deki mevkidaşlarımla bir araya geleceğim ve ardından Amerika Birleşik Devletleri ile Müttefiklerimizin ve ortaklarımızın Ukrayna'ya ve küresel barış ve güvenliğe karşı bu gereksiz saldırganlık eylemi için Rusya'ya dayatacağı diğer sonuçları duyurmak için Amerikan halkıyla konuşacağım.

İttifak'a yönelik herhangi bir saldırganlığı caydıracak güçlü ve birleşik bir yanıt sağlamak için NATO Müttefiklerimizle de koordinasyon içinde olacağız.

Bu gece Jill ve ben, Ukrayna'nın cesur ve gururlu insanları için dua ediyoruz.