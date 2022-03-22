ABD Başkanı Biden: Yeni dünya düzenine biz önderlik etmeliyiz

Dünya son yıllarda art arda gelen krizlerle mücadele ediyor.

Koronavirüs salgını, küresel tedarik krizi ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları...

ABD Başkanı Joe Biden son dönemde yaşananlara dair dikkat çekici bir açıklama yaptı.

"Yeni bir dünya düzenine" işaret eden Biden, "Bu sürece Amerika önderlik etmeli" dedi:

"Artık bir şeylerin değişme zamanı geldi. Yeni bir dünya düzeni kurulacak ve biz buna önderlik etmeliyiz. Bunu yaparken özgür dünyanın geri kalanını da birleştirmemiz gerekiyor."

"Sadece dünya ekonomisinde değil, dünya genelinde bir dönüm noktası"

İş insanlarıyla yuvarlak masa toplantısında bir araya gelen Biden, sadece dünya ekonomisinde değil, dünya genelinde bir dönüm noktasında olunduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bu açıklamaları Avrupa temasları öncesinde geldi.

24 Mart'taki NATO liderler zirvesi için Brüksel'de olacak olan Biden, ardından Polonya'ya geçecek.