ABD Büyükelçiliğinin duvarına "Büyük Rusya doğuyor" mesajı yansıtıldı

Rusya’da ABD’nin Moskova Büyükelçiliği üzerine bir sanat grubunun yansıttığı görselde, "Büyük Rusya yeniden doğuyor" ifadelerine yer verildi.

Re:vanş isimli sanat grubunun YouTube kanalında yayınladığı videoda, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği binası cephesine yansıtılan ışıklı projeksiyon görüntülerine yer verildi.

25 Aralık’ta yayınlanan 47 saniyelik videonun açıklamasında SSCB’nin 30 yıl önce dağılmasının yıl dönümü olduğu hatırlatıldı.

"Sam amca, mutlu Noeller!" yazısı ile başlayan görselde SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov’un 25 Aralık 1991’de istifa konuşması yaptığı görüntüler yer aldı. SSCB’nin o tarihte yıkıldığının anımsatıldığı görselde, ABD’ye yönelik, "30 yıl önce harika bir hediyen vardı. Ama daha fazla hediye olmayacak." ifadeleri kullanıldı.

Ardından görsel olarak bina üzerine SSCB bayrağı yansıtıldı ve göndere çekildi.

Görselin devamında Rusya’nın 2014’te yasa dışı ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nın haritası, Kerç Boğazı üzerine inşa edilen köprü, Rusya’da yapılan olimpiyat oyunları, Sovyetler'in dağılmasından sonra Rusya’da yapılan ilk uzaya füze fırlatma sistemi Angara-A5, yüzebilen Lomonosov Nükleer Santrali, 2018’deki Dünya Futbol Şampiyonası sembolleri gösterildi.

Sosyal medya hesabından yayınlanan videodaki ışıklı gösteri, "Büyük Rusya yeniden doğuyor." ifadesi ile sona erdi.

Geçen yıl Rusya’daki anayasa değişikliği referandumu öncesinde Re:vanş sanat grubu YouTube hesabından, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği binası üzerine ışıklı projeksiyon ile, 1993’te ABD ve Rusya’nın yakın ilişkisini eleştiren bazı görsellerin yer aldığı ışıklı projeksiyon gösterisini aktaran videoyu yayınlamıştı.

Bu hesapta iki video dışında başka video bulunmuyor.