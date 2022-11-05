ABD: Çin ve Rusya Kuzey Kore'yi koruyor

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BM Güvenlik Konseyinin 15 üyesine yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin bu yıl Konsey kararlarını ihlal ederek 59 balistik füze fırlattığını söyledi.



Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (DPRK) Konseyin iki üyesi (Çin ve Rusya) tarafından korunduğunu belirten Greenfield, DPRK'yi haklı çıkarmak için büyük çaba sarf ettiklerini savundu.



Greenfield, "Ukrayna'daki saldırgan savaşı beslemek için size silah satabilir diye Güvenlik Konseyi sorumluluklarından kaçınamazsınız." dedi.



BM'nin Orta Doğu, Asya ve Pasifikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari, Kuzey Kore'nin uluslararası uçuşları ve deniz güvenliğini göz ardı ederek sorumsuzca bir tutum sergilediğini söyledi.



Çin'in BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cang Cun da Konseyi, Pyongyang'a baskı yapmak yerine yapıcı olmaya çağırdı.



Kuzey Kore, 3 Kasım'da 6 füze denemesi yapmıştı. Bu denemelerin, hafta boyu süren ve F35 jetleri dahil yaklaşık 240 uçağın yer aldığı ABD ve Güney Kore'nin ortak hava tatbikatına karşı yapıldığı belirtiliyor.



BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor