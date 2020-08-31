ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 187 bin 232'ye yükseldi

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 34 bin 543 artışla 6 milyon 175 bin 600'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 357 artarak 187 bin 232'ye çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 425 bini, test yapılanlar ise 81 milyon 833 bini geçti.

ABD'yi Brezilya ve Hindistan izliyor

Öte yandan en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 862 bin 311 vakayla Brezilya, 3 milyon 641 bin 48 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 705 bin 866 vakayla Kaliforniya salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 638 bin 947 vakayla Teksas ve 621 bin 586 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 21 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Kaynak: AA