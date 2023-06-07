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ABD'de veliler LGBT'ye karşı ayaklandı

ABD'nin farklı eyaletlerinde birçok dinin ve inancın mensupları LGBT dayatmalarına karşı ayaklandı.

Dünya 07.06.2023, 20:08 07.06.2023, 20:11
ABD'de veliler LGBT'ye karşı ayaklandı

ABD'de çığırından çıkan LGBT dayatması aileleri ayaklandırdı.

Okullarda çocuklara yönelik LGBT dayatmalarına isyan eden aileler protesto gösterileri düzenlemeye başladı.

Müslüman, Hristiyan, Yahudi ve diğer inançlara mensup aileler çocuklarının LGBT dayatmasına karşı korunmasını talep ediyor. 

ABD'nin iki farklı eyaletinden gelen görüntüler velilerin tepkisini ortaya koydu.

Okullardan birinde LGBT dayatmasına karşı çıkan aileler ile solcu gruplar arasında çıkan tartışma meydan savaşına dönüştü. 

işte ABD'den gelen o görüntüler: 

Kaynak: DÜNYA BÜLTENİ / HABER MERKEZİ
#ABD
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