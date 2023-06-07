ABD'de veliler LGBT'ye karşı ayaklandı
ABD'nin farklı eyaletlerinde birçok dinin ve inancın mensupları LGBT dayatmalarına karşı ayaklandı.
ABD'de çığırından çıkan LGBT dayatması aileleri ayaklandırdı.
Okullarda çocuklara yönelik LGBT dayatmalarına isyan eden aileler protesto gösterileri düzenlemeye başladı.
Müslüman, Hristiyan, Yahudi ve diğer inançlara mensup aileler çocuklarının LGBT dayatmasına karşı korunmasını talep ediyor.
ABD'nin iki farklı eyaletinden gelen görüntüler velilerin tepkisini ortaya koydu.
Okullardan birinde LGBT dayatmasına karşı çıkan aileler ile solcu gruplar arasında çıkan tartışma meydan savaşına dönüştü.
işte ABD'den gelen o görüntüler:
Dün Washington DC’nin hemen dışındaki bir okulda Müslüman aileler LGBT/trans eğitim dayatmasına karşı protesto düzenlemiş— Yunus Paksoy (@yunuspaksoy) June 7, 2023
“Çocuklarımızı koruyun” diye bağırıyorlar
Karşı protesto grubu da LGBT bayrakları sallayarak “seküler okullar” diye bağırmış
pic.twitter.com/DSeqxWqKOM
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, Haziran ayı 'Onur ayı' ilan edildi.— gdh (@gundemedairhs) June 7, 2023
Ermeni - Amerikanlar ilkokul çağındaki çocuklarına LGBT ve trans eğitim dayatmasına karşı ayaklandı.
Karşı protesto için gelen radikal solcularla büyük kavga çıktı.
Via - @yunuspaksoy pic.twitter.com/ZEka5YDSNU