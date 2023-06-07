ABD'de veliler LGBT'ye karşı ayaklandı

ABD'de çığırından çıkan LGBT dayatması aileleri ayaklandırdı.

Okullarda çocuklara yönelik LGBT dayatmalarına isyan eden aileler protesto gösterileri düzenlemeye başladı.

Müslüman, Hristiyan, Yahudi ve diğer inançlara mensup aileler çocuklarının LGBT dayatmasına karşı korunmasını talep ediyor.

ABD'nin iki farklı eyaletinden gelen görüntüler velilerin tepkisini ortaya koydu.

Okullardan birinde LGBT dayatmasına karşı çıkan aileler ile solcu gruplar arasında çıkan tartışma meydan savaşına dönüştü.

işte ABD'den gelen o görüntüler:

Dün Washington DC’nin hemen dışındaki bir okulda Müslüman aileler LGBT/trans eğitim dayatmasına karşı protesto düzenlemiş



“Çocuklarımızı koruyun” diye bağırıyorlar



Karşı protesto grubu da LGBT bayrakları sallayarak “seküler okullar” diye bağırmış



pic.twitter.com/DSeqxWqKOM — Yunus Paksoy (@yunuspaksoy) June 7, 2023