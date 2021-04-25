ABD'de yaşayan Türkler'den "soykırım" protestosu

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği konutunun önünde toplanan Türkler, Biden'ın açıklamasına tepki gösterdi.

Ellerinde pankartlar ve Türk bayrakları taşıyan göstericiler, Biden'ın açıklamasını kınadı.

Göstericiler, 1915 olaylarına yönelik Ermeni iddialarını telin etti, ilahiler, marşlar ve şarkılar söyledi.

Diğer taraftan Ermeni yanlısı bir grup da karşı kaldırımda gösteri düzenledi.

AA