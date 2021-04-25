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ABD'de yaşayan Türkler'den "soykırım" protestosu

ABD'nin başkenti Washington'da çok sayıda Türk, Başkan Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili "soykırım" ifadesini kullanmasını protesto etti.

Dünya 25.04.2021, 00:22
ABD'de yaşayan Türkler'den "soykırım" protestosu

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği konutunun önünde toplanan Türkler, Biden'ın açıklamasına tepki gösterdi.

Ellerinde pankartlar ve Türk bayrakları taşıyan göstericiler, Biden'ın açıklamasını kınadı.

Göstericiler, 1915 olaylarına yönelik Ermeni iddialarını telin etti, ilahiler, marşlar ve şarkılar söyledi.

Diğer taraftan Ermeni yanlısı bir grup da karşı kaldırımda gösteri düzenledi.

AA

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#soykırım
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