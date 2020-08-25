ABD yönetiminden Arakanlı Müslümanların topraklarına geri dönebilmesi çağrısı

ABD yönetimi, Myanmar ordusu tarafından 2017'de Arakan eyaletindeki Müslümanlara yönelik yapılan katliamda rol alanların cezalandırılması ve Bangladeş'e sığınan sivillerin güvenli bir şekilde topraklarına geri dönebilmesi çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Myanmar ordusunun Arakan eyaletinde yürüttüğü askeri operasyonlar nedeniyle 740 bin Arakanlı Müslüman'ın evlerini terk etmeye zorlanarak komşu Bangladeş’e sığınmasının üçüncü yıl dönümü vesilesiyle yazılı açıklama yayınladı.

Arakan bölgesinde tekrardan artma ihtimali olan gerginliğe dikkati çeken Ortagus, "Şiddetin durdurulmasını, diyaloğun, yerel toplulukları korumaya yönelik verilen çabaların ve insani yardıma engelsiz erişimin sağlanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ortagus ayrıca ABD yönetimi olarak Myanmar ordusu ve Budist çeteler tarafından yapılan saldırılarda hayatını kaybeden, yaralanan veya ülkesini terk etmek zorunda kalan siviller için endişe duyduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"ABD, mültecilerin ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin gönüllü geri dönüş olasılıklarının baltalanmasından, barış umutlarının yıkılmasından, yerel topluluklara ait bireylerin öldürülmesinden ve binlerce kişinin yerinden edilmesinden endişe duymaktadır. Myanmar hükümetinden Arakanlı mültecilerin topraklarına güvenli ve gönüllü bir şekilde geri dönebilmesi için gerekli adımları atması çağrısında bulunuyoruz. ABD, ayrıca bu saldırılarda yer alan rütbeli askerlere vize ve finansal yasakların da içinde olduğu çeşitli yaptırımlar uygulamıştır ve uygulamaya devam edecektir. Uluslararası toplumun da bu zulümlerin faillerinden hesap sorma konusundaki kararlılığını takdir ediyoruz."

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2020, 21:36