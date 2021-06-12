ABD'den Kamboçya'ya 3,8 milyon dolarlık iade

Amerika Birleşik Devletleri, New York'lu dedektiflerin uzun yıllar süren çalışmalarının ardından ele geçirilen 27 parça çalıntı antik eseri Kamboçya'ya iade etti.

Aralarında Hindu ve Angkor Budist heykellerinin de yer aldığı eserlerin fiyatının 3,8 milyon dolar olduğu bildirildi.

Eserlerin teslim alınması sırasında açıklama yapan Kamboçya Kültür ve Güzel Sanatlar Bakanı Phoeurng Sackona, antik eserlerin ülkenin atalarının "kayıp ruhları" olduğunu söyledi.

Kamboçya'ya iade edilen eserler, Manhattan Eski Eserler Kaçakçılığı Birimi ve Ulusal Güvenlik Soruşturmaları birimi tarafından yürütülen ve yıllar süren çalışmaların ardından ele geçirilen 400 parça antik eser, 10 farklı ülkeye iade edildi.

ABD makamları, geçen hafta da Tayland'a on yıllar önce çalınan ve bir San Francisco müzesinde sergilenen 9. ve 10. yüzyıllara ait, 680 kg ağırlığındaki el oyması kumtaşı lentoyu iade etti.

Kaynak: Euronews