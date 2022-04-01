ABD'den Kuzey Kore'ye 'füze' yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin 26 Şubat ve 4 Mart'ta 2 balistik füze testi gerçekleştirdiği anımsatıldı.

Açıklamata göre, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin kararlarını ihlal ederek Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ve balistik füze programları geliştirmesine destek sağlayan 5 kuruluş yaptırım listesine eklendi.

Yaptırım uygulananlar arasında Roket Endüstrisi Bakanlığı da yer alırken, bakanlığın 4 ticari şirketi de yaptırım listesinde bulunuyor.

"Kuzey Kore BMGK kararlarını açıkça ihlal etti"

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin açıklamasında, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerinin bölgesel ve küresel güvenlik için açık bir tehdit oluşturduğunu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını açıkça ihlal ettiğini belirtti.

Yellen, ABD'nin Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ve balistik füzeler geliştirmeye devam etmesine yanıt vermek için yaptırım yetkilerini kullanmakta kararlı olduğunu vurguladı.