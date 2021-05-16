ABD'den Rus casusuna hapis cezası

ABD’de özel birliklerde görev yapmış bir emekli subay, Rusya için casusluk yapmak suçundan 15,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Peter Rafael Dzibinski Debbins isimli 46 yaşındaki eski ‘yeşil bereli’ komando subayı, kasım ayındaki duruşmada Rus istihbarat görevlilerine, “ulusal güvenlik bilgileri sağladığı” suçlamasını kabul etmişti.

Savcılık, ABD’de doğan Rus kökenli Rafael Dzibinski Debbins’in orduya katılmadan önce Rusya tarafından 1996 yılında Washington aleyhine casusluk yapmak için görevlendirildiği suçlamasında bulunmuştu.

1998 ila 2005 yılları arasında ABD ordusunun kimyasal birimlerinde görev yapan Rafael Dzibinski Debbins daha sonra özel birliklere katılmış ve burada yüzbaşı rütbesine kadar yükselmişti.

Soruşturma sırasında Debbins’in Rusya’ya ABD ordusunun kimyasal birimleri ve özel birlikler hakkında bilgi aktardığı ortaya saptanmıştı.

Rusya adına casusluk yapan ve 2008 yılında ordudan ayrılan casus subayın Almanya ve Azerbaycan’da da görev yaptığı bildirildi.

Debbins, tutuklanmadan önce Washington’da savunma sanayi şirketlerinde çalışmış ve ulusal güvenlik ve istihbarat alanında eğitim veren bir yüksel okulda eğitim görmüştü.