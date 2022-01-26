ABD'den Rusya’nın güvenlik garantisi taleplerine cevap

ABD’nin Moskova Büyükelçisi, Rusya’nın güvenlik garantisi taleplerine dair Washington’ın cevabını içeren mektubu Rusya Dışişleri Bakanlığı’na teslim etti. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, belgeye dair açıklamada bulundu.

Ukrayna-Rusya sınırındaki hareketlilik, diplomasi trafiğini artırdı. ABD Rusya’nın güvenlik garantisi taleplerine dair cevabını Moskova Büyükelçisi aracılığıyla Rusya Dışişleri Bakanlığı’na iletti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken teslim edilen belgeye dair açıklamada bulundu.



"Rusya'ya gönderdiğimiz mektup kamuoyu önünde söylediklerimizin tekrarıdır. Belge, ABD ve müttefiklerinin endişelerini içeriyor. Cevabımız ABD'nin diyaloğa açık olduğunu ve diplomasiyi tercih ettiğini yansıtıyor."



ABD'nin cevabının Ukrayna ve Avrupalı müttefiklerle tam uyumlu olduğunu söyleyen Blinken, NATO’nun ise Rusya'ya cevabını ayrıca ileteceğini söyledi.

"Kiev'deki büyükelçilik açık kalacak"

“Ukrayna'daki ABD vatandaşları ülkeden ayrılmayı ciddi şekilde düşünmeli” diyen Blinken, Kiev'deki büyükelçiliğin açık kalacağını duyurdu.

Blinken, Rusya'dan nasıl bir cevap geleceğinin sorulması üzerine "Nasıl cevap vereceğine karar vermek Rusya’nın işi. Biz her iki duruma da hazırız” dedi.



Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile cevabı takiben bir görüşme yapacak.