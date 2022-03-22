ABD'den Türkiye'ye 'Ukrayna' teşekkürü

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin savaşın sona erdirilmesi için attığı adımlara ve Ukrayna’ya yaptığı yardımlara değindi.

Price, "Türkiye'ye, Ukrayna'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne olan bağlılığına ve Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu zamanlarda yardım çabalarına teşekkür ediyoruz" dedi.

Sözcü konuşmasında, “Daha önce de belirttiğim gibi, Türk müttefiklerimizin de bu diplomatik çabalara derinden dahil olduğunu biliyoruz” ifadesini kullandı.