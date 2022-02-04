ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Polonya Dışişleri Rau Ukrayna'yı konuştu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün ABD-Polonya Stratejik Diyalog toplantısı kapsamında Washington'da Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile bir araya geldi.

Blinken, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı tehdit ettiği bir zamanda Polonyalı mevkidaşı ile bir araya gelmesinin önemli olduğunu söyledi.

Polonya'nın ABD ile ortaklığı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) liderliğinin önemine işaret eden Blinken, iki ülkenin Rusya'nın Ukrayna'ya olası saldırıdan vazgeçmesi için de birlikte çalıştığını dile getirdi.

Polonya Dışişleri Bakanı Rau da "Polonya Dışişleri Bakanı ve AGİT Dönem Başkanı olarak iki sıfatla buradayım. Aslında bu iki perspektiften de baktığımızda, iki ülkeyi de endişelendiren, Ukrayna ve çevresindeki olağanüstü zor durum gibi konuşacak çok şeyimiz var." dedi.

Dışişleri Bakanlığından toplantı sonrasında yapılan açıklamada da iki bakanın Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri yığınak yapmasını ele aldıkları, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne ortak bağlılık da dahil olmak üzere bölgesel güvenlik konularını görüştükleri belirtildi.

Açıklamada, "Bakan (Blinken) ikili ilişkinin önemini vurguladı. Polonya'ya NATO'nun Doğu kanadındaki liderliği ve 2022 AGİT Başkanı olduğu için teşekkür etti. Bakanlar ayrıca ekonomik refah, temiz enerji çeşitliliği ve ortak demokratik değerler konularında ikili ilişkileri görüştü." ifadeleri kullanıldı.