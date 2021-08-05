ABD, DSÖ'nün önerisini reddetti

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyadaki aşı adaletsizliğinin giderilebilmesi ve düşük gelirli ülkelere aşı sağlanabilmesi için destekleyici 3. doz aşıların ertelenmesi çağrısında bulundu.

Covid-19 aşı kampanyası birçok ülkede devam ediyor. Bazı gelişmiş ülkeler üçüncü doz aşı takviyesini başlarken, henüz gelişmekte olan ülkeler hala nüfusları için yeterli doz sipariş etmek için mücadele ediyor.

Bu eşitsizlik karşısında Ghebreyesus, salgınına karşı ek aşı dozları ile aşılanmanın eylül sonuna kadar geçici olarak askıya alınması gerektiğini ifade etti.

Ghebreyesus konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Etkisi olan herkesi, olimpiyat sporcularını, yatırımcıları, iş insanlarını, dini liderleri, aileler ve topluluklardaki her bir kişiyi, en az eylül sonuna kadar ek aşı dozlarını askıya alma çağrımızı desteklemeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD, 3'ncü dozun ertelenmesine karşı çıktı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, basın toplantısında, DSÖ'nün, söz konusu Covid-19 aşısı çağrısına ilişkin, bunun "yanlış bir seçim" olduğunu düşündüklerini, ABD'nin hem aşı paylaşımını hem de gerekli görülürse 3. doz aşıları yapabileceğini söyledi.

ABD'nin 110 milyon doz ile dünyada en fazla Covid-19 aşısı bağışlayan ülke olduğunu ve düşük gelirli ülkelerle 500 milyon doz aşı daha paylaşacağını belirten Psaki, "Biz küresel seviyede adım attık ve uluslararası toplumdan da harekete geçmesini istiyoruz." dedi.

ABD'de herkese yetecek aşı stoklarının olduğunu vurgulayan Psaki, "Her ikisini de yapabileceğimize inanıyoruz ve bu seçimi yapmamıza gerek yok." ifadesini kullandı.

Kaynak: Euronews