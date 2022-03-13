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ABD, Erbil'deki saldırıyı kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Erbil'deki başkonsolosluğuna yapılan füze saldırısını kınadı.

Dünya 13.03.2022, 07:43
ABD, Erbil'deki saldırıyı kınadı

ABD Dışişlerinden yapılan açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı ve konsolosluğunun zarar görmediği bildirildi.

Olayın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından soruşturulduğu belirtilen açıklamada, bu ''korkunç saldırı'' ve şiddet olayı kınandı.

Erbil Valisi Ümid Hoşnav ise yaptığı açıklamada, ABD konsolosluğuna yönelik füze saldırısının ''terör saldırısı'' olduğunu söylemiş, olaydan sonra kentteki güvenlik güçlerinin alarma geçtiğini ifade etmişti.

#ABD #Erbil
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