ABD gizemli hastalığı araştırıyor

Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Amerikalı diplomatların, devlet görevlilerinin ve istihbaratçıların yaşadığı "gizemli" sağlık olaylarını araştırıyor.

Bu kapsamda 20’den fazla vaka mercek altına alınırken söz konusu vakaların 2016 ve 2017'de ABD’li diplomat ve ajanların Küba’da bildirdiği, 'Havana sendromu' olarak tanımlanan semptomlarla benzerlik gösterdiği ifade ediliyor.

Semptomların nedeni henüz belirlenebilmiş değil.

Ancak vakalar, ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) medikal ekiplerince incelemeye alınmış durumda.

CNN'in haberine göre Başkan Joe Biden yönetiminin konunun araştırılacağı taahhüdüne rağmen gizemli olaylar yaşanmaya devam ediyor.

Kaynaklar, 'gizemli' sağlık olayına maruz kalan diplomatların tahliye edildiğini ve hali hazırda ABD'de tedavi gördüğünü dile getirdi.

Bir ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Viyana Büyükelçiliğinde meydana gelen ve henüz açıklanamayan sağlık olaylarının kuvvetli bir şekilde araştırıldığını aktardı.

Ayrıca sözcü, Dışişleri Bakanlığı tarafından küresel çapta yeni vakalara hızlı yanıt verebilecek tıbbi uzmanlardan oluşan bir ekip kurulduğu bilgisini de paylaştı.

Bazı uzmanlar, beyin hasarına da sebep olduğu düşünülen yaralanmaların mikrodalga veya radyo dalgalarıyla gerçekleştirilen bir saldırı sonucunda meydana geldiğine inanıyor.

Ancak yıllardır yürütülen çalışmalar, söz konusu yaralanmalara neyin veya kimin neden olduğunu, bunun bir saldırı olup olmadığının bilinmediğini ortaya koyuyor.

Viyana’da çalışan diplomatlar, nedeni bilinmeyen semptomlardan şikayet ettiklerini bildirmişlerdi.

Viyana’daki vakaları, ilk kez 16 Temmuz Cuma günü, The New Yorker dergisi paylaşmıştı.

Dünyanın farklı yerlerinde ABD'li diplomatlar zaman zaman benzer durumdan muzdarip olsa da Viyana Büyükelçiliği'ndeki şikayetlerin toplu olarak yapılması ve aynı zamana denk gelmesi, dikkatlerin buraya yoğunlaşmasına neden olmuştu.

Kaynak: Euronews