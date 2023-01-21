ABD güçleri Somali'de operasyon düzenledi

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Somali'de düzenlediği hava saldırısında 30 Eş-Şebab üyesini etkisiz hale getirdi.

AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Mogadişu'nun 260 kilometre kuzeydoğusundaki Galcad bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a karşı savaşan Somali ordusuna destek için 20 Ocak'ta hava saldırısı düzenlendi.

En az 100 teröristin askerlere yaptığı baskın sonrası gerçekleştirilen hava saldırısında yaklaşık 30 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Örgüte ait 3 aracın da imha edildiği saldırıda hiçbir sivilin yaralanmadığı kaydedildi.

Somali ordusu, terör örgütü Eş-Şebab’a karşı yaklaşık 5 aydır yürüttüğü operasyonlarda önemli bir yol katederek onlarca kent, kasaba ve köyde yeniden kontrolü sağlamayı başardı.

Bazıları hava destekli operasyonlar sonrası örgüt, başkent Mogadişu olmak üzere çok sayıda kentte kanlı saldırılar düzenledi.