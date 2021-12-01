ABD Hava Kuvvetleri: Çin ile hipersonik silahlanma yarışındayız

Frank Kendall Reuters'e, "Sayıların artması için değil, kalitenin artması için bir silahlanma yarışı var" dedi ve yarışın uzun süredir devam ettiğini söyledi.

Kendall ayrıca Çinlilerin çok agresif davrandığını ve ABD'nin bu davranış karşısında yeterince bir şey yapmadığını iddia etti.

"A-10'u seviyorum. C-130, birçok görev için çok yetenekli ve çok etkili olan harika bir uçaktır. MQ-9'lar terörle mücadele vb. için çok etkili olmuştur. Hâlâ kullanışlılar, ancak bunların hiçbiri Çin'i korkutmuyor”

Kendall, A-10 Thunderbolt düz kanatlı savaş uçağı, Lockheed C-130 Hercules dört motorlu nakliye uçağı ve MQ-9 Reaper insansız hava araçlarına atıfta bulundu.

Bu uçaklar sırasıyla 1972, 1954 ve 2001'de üretildi.

ABD medyasında, yaz aylarında Çin tarafından yapıldığı iddia edilen bir hipersonik testin raporları, Pentagon'u kızdırmıştı.

Üst düzey bir ABD Uzay Kuvvetleri generali, hipersonik silahlar söz konusu olduğunda ABD'nin Çin ve Rusya'nın çok gerisinde olduğunu açıklamıştı.

ABD Uzay Kuvvetleri Generali David Thompson, "Hipersonik programlar açısından Çinliler veya Ruslar kadar ileri değiliz. Ancak ABD hızla yetişmeye çalışıyor" dedi.