ABD ile Çin-Rusya arasında casus savaşları

İkinci Dünya Savaşı sonrası Soğuk Savaş ikliminin, ABD ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) arasında dikkat çeken mücadelesi olan istihbarat savaşları, 21. yüzyılda yeniden patlak verdi. Başta Avrupa, ABD ve diğer Anglosakson ülkelerde dikkat çeken vakalar, “casus savaşları” yorumuna neden olurken, vakalarda ABD, Çin ve Rusya öne çıkan aktörler oldu. Norveç ve Hollanda’da sahte Brezilya kimliği kullanan Rus vatandaşı iki kişi yetkililer tarafından tutuklandı. Öte yandan ABD, Huawei soruşturmasına sızmaya çalışan 13 Çinli casusu tespit ettiğini duyururken, Avustralya’da eski bir ABD pilotunun Çin adına casusluk faaliyetleri yürüttüğü sırada tutuklandığı kaydedildi.

HUAWEI DAVASINA SIZMAYA ÇALIŞTILAR

ABD Adalet Bakanlığı, Pekin adına casusluk yapmak ve ABD hükümetinin Çin telekomünikasyon devi Huawei’ye yönelik yargılamasını engellemeye çalışmakla suçlanan 13 Çin vatandaşı hakkında bir iddianame hazırladı. Açıklanan iddianamede, Çin istihbarat görevlisi olduğundan şüphelenilen Çin vatandaşları Guochun He ve Zheng Wang, uluslararası telekomünikasyon şirketine yönelik dava sürecine müdahale etmeye çalışmakla suçlandı. Bakanlık, söz konusu iki Çinli hakkında tutuklama emri çıkardı. İddianameye göre, He ve Wang, FBI denetimi altında ABD için çifte ajan olarak görev yapan bir şahsa, dava hakkında verdiği bilgiler karşılığında 600 dolarlık mücevhere ek olarak 14 bin dolar ödedi. Söz konusu dava, ABD’nin son yıllarda yürüttüğü en büyük casusluk vakalarından biri olarak kabul ediliyor.

ÇİN ADINA ÇALIŞAN AMERİKALI PİLOT

Çin’de çalışan eski bir ABD askeri pilotu Avustralya’da tutuklandı. Avustralya Federal Polisi, Güney Galler’de ikamet eden 54 yaşındaki Daniel Edmund Duggan’ı, ABD askeri bilgilerini Çin’e sağladığı iddiasıyla tutukladı. Duggan’ın avukatı, mahkemeye çıkarılan müvekkilinin Bathurst hapishanesine gönderildiğini, mahkemenin yaptıkları “kefaletle serbestlik” teklifini reddettiğini kaydetti. Yetkililer, pilot hakkında yürütülen soruşturmanın detaylarını açıklamadı. Duggan, ABD ordusunda on yıl görev aldıktan sonra Avustralya’ya taşındı ve gösteri uçuşları gerçekleştirdiği bir şirket kurdu. Kısa bir süre sonra Çin’e yerleşen emekli pilot, burada da danışmanlık hizmetleri verdi. ABD’nin talimatıyla tutuklanan ve iadesi gündemde olan Duggan’ın, ABD askeri bilgilerini kurduğu danışmanlık şirketi vasıtasıyla Çin’e sağladığından şüphe duyuluyor.

SAHTE BREZİLYA KİMLİKLİ RUSLAR

Geçtiğimiz günlerde Norveç’e Brezilya vatandaşı olarak giriş yapan öğretim görevlisi, “casus” olduğundan şüphe duyularak gözaltına alındı. Norveç devlet televizyonu NRK’ye konuşan emniyet yetkilisi, Tromsoe kentindeki Norveç Arktik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan ancak Rusya için casusluk yaptığından şüphelenilen kişinin, tehdit oluşturduğu gerekçesiyle sınır dışı edilebileceğini açıkladı. Haziran ayında ise, Hollanda İstihbarat Teşkilatı, Ukrayna’daki savaş suçları iddialarını soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) sızmak için Brezilya kimliği kullanan bir Rus askeri ajanını deşifre ettiğini duyurmuştu. Her iki olayda da Rus ajanların sahte Brezilya kimliği kullanmaya çalışması dikkat çekti.