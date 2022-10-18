ABD: İran'ın kamikaze dronları BM kararlarını ihlal ediyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e Rusya'nın düzenlediği ve İran yapımı kamikaze dronların kullanıldığına inanılan saldırılardan sonra Batılı ülkelerden tepki açıklamaları geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Fransa ve İngiltere'den gelen yorumlara katılarak, söz konusu dronların BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının ihlali anlamına geldiğini bildirdi.

İran'ın nükleer anlaşmasıyla ilişkili bu karar, bu ülkenin belirli askeri teknolojileri transfer etmesini yasaklıyor.

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, söz konusu dronların, Iran'ın "Shahed-136" tipi silahlar olduğu belirtilmişti.

İran ise Rusya'ya kamikaze dron tedarik ettiğine yönelik iddiaları yalanlıyor.