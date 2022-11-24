ABD, Kuzey Kore liderinin kız kardeşinin suçlamalarına yanıt verdi

Misyonun sözcüsü, Radio Free Asia’nın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-jong’un BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) çifte standart uyguladığı yönündeki suçlaması hakkında yorum talebine yanıt verdi.



Güney Koreli merkezli KBS World’ün haberine göre, Kim Yo-jong, Kuzey Kore’nin kıtalararası balistik füze testlerinin BMGK’da görüşülmesini çifte standart olarak kabul ettiklerini dile getirdi.



Kim Yo-jong, BMGK’nın ABD ve Güney Kore tarafından yapılan askeri tatbikatlar ve silahlanmalarına göz yumduğunu ancak Kuzey Kore’nin meşru müdafaa hakkını kullanmak için yürüttüğü testlere karşı çıktığını vurguladı.



ABD’li bir Asya uzmanı da medya kuruluşuna yaptığı açıklamada, ortak tatbikatlar ile Kuzey Kore’nin provokasyonlarının aynı olmadığını söyleyerek, “Çünkü geleneksel askeri tatbikatlar BM yaptırımlarına tabi değil, ancak Kuzey Kore’nin balistik füze testleri yaptırımlara tabi” dedi.



Beyaz Saray’da Doğu Asya İşleri Kıdemli Direktörü olarak görev yapan Dennis Wilder ise, Radio Free Asia’ya verdiği demeçte, “Güney Kore-ABD ortak tatbikatları doğası gereği savunma niteliğindeyken, Kuzey Kore’nin Güney Kore ve Japonya yakınlarındaki bölgelere balistik füze fırlatması saldırgan bir provokasyon eylemidir” ifadelerini kullandı.

Şarku’l Avsat