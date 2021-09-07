ABD'li milyarder ütopik kent projesi için 400 milyar dolar bütçe ayırdı

Amerikalı milyarder Marc Lore, ülkesinde 5 milyon nüfuslu yeni bir kenti yaratmak için kolları sıvadı. Ütopik kent projesi için 400 milyar bütçe ayıran Lore şehri inşa etmek için dünyaca ünlü ekoloji dostu Danimarkalı mimar Bjarke Ingels'le anlaştı.

Lore, Telosa adlı kenti sürdürülebilir bir metropol olarak sıfırdan yaratmayı amaçlıyor. Telosa ünlü Yunan filozof Aristo tarafından kullanılan ve "en üstün amaç" anlamındaki telos kelimesinden geliyor.

Amerikan süpermarket devi Walmart'ın eski yöneticisi Lore hayal kentini "Tokyo kadar temiz ve verimli, New York kadar canlı ve çeşitli, Stockholm kadar sosyal hizmetlere ve sürdürülebilir yönetim modeline sahip bir kent" olarak tanımlıyor.

Genellikle emlak projeleri olarak tasarlanan kentlerin insanları merkeze alarak yaratılmadığına dikkat çeken Lore bu nedenle Telosa'nın amaç ve değerlerini daha eşitlikçi ve sürdürülebilir gelecek yaratmak olarak gösteriyor.

Projenin mimarı Ingels de kentin İskandinav kültürünün sosyal ve çevreci anlayışıyla Amerikan kültürünün özgürlük ve fırsatlarını bünyesinde barındıracağını belirtiyor.

Çölde ekolojik, sürdürülebilir, "15 dakikalık şehir tasarımı"

Bir çölde inşa edilecek olan kent için yaklaşık 60 bin hektarlık arazi aranıyor. Adaylar arasında Nevada, Utah, Idaho, Arizona, Teksas ve Appalachian bölgesi bulunuyor.

"15 dakikalık şehir tasarımı" olarak adlandırılan projede kent sakinlerinin iş yeri, okul ve diğer yaşam alanlarına evlerinden yalnızca 15 dakikada ulaşabilecekleri bir plan üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Proje ayrıca ekolojik, sürdürülebilir enerji üretimi ve kuraklığa karşı su sistemi taahhhüt ediyor.

Fosil yakıt kullanan araçların yasak olacağı kentin mimarlık grubu tarafından hazırlanan çizimlerinde sürücüsüz araçlar, kaykay kullananlar ve yayaların güneş enerjisiyle aydınlanan yollarda gezdiği gösteriliyor.

Simgesi "Eşitlik Kulesi"

Bir başka resimde ise Eşitlik Kulesi olarak tanımlanan bir gökdelen kentin işareti olarak sunuluyor. Bu yapıda yüksek su deposu, topraksız tarım ve güneş panelleriyle enerji üretimi yapan çatılar ile üretilen herşeyin paylaşılıp dağıtılmasını ön plana çıkarıyor.

İnşaatın ilk aşamasının 50 bin sakinin yerleşmesine yetecek 600 hektarlık bir alanda başlaması ve maliyetinin 25 milyar dolar olması bekleniyor.

Projenin tamamının ise 40 yıl içinde kent nüfusunun 5 milyon kişiye ulaşmasını ve maliyetinin 400 milyar doları aşması öngörülüyor.

Proje organizatörleri finansmanın yatırımcılar, yardımseverler, federal ve eyalet devleri ve ekonomik kalkınma teşvikleri gibi değişik kaynaklardan geleceğini belirtiyor. İlk kent sakinlerinin 2030'da yerleşmesi planlanıyor.

Kaynak: Euronews