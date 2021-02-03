'ABD, Libya'da Türkiye ve Rusya'nın varlığıyla mücadeleyi artıracak'

Libyalı politikacılar, siyasi diyalog kapsamındaki konumlarını güçlendirme amacıyla etkinliğini artırdı. Dış aktörler de boş durmuyor; özellikle de ABD, Libya'daki çözüm sürecine olan katılımını genişletmek istiyor.

Rusya'nın 'Yüksek Ekonomi Okulu' Ulusal Araştırma Üniversitesi'nin kıdemli öğretim görevlisi, Orta Doğu uzmanı Grigoriy Lukyanov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, ABD'nin Libya dosyasındaki etkinliğinde meydana gelen kayda değer artışı ve bunun, Rusya ile Türkiye'ye yönelik olası etkilerini değerlendirdi.

Yeni ABD yönetiminin, Libya'daki siyasi sürece olan katılımını önemli ölçüde artırma niyetinin açık olduğunu belirten Lukyanov, ABD'nin özellikle de Rusya ve Türkiye'nin Libya'daki varlığına karşı mücadeleyi artırabileceğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya ve Türkiye'nin, Libya'daki ekonomik ve siyasi varlığını artırma senaryosu kesinlikle ABD'nin işine gelmiyor. ABD, Libya'daki amaçlarına ulaşmak için, bu ülkede faaliyet gösteren Rus ve Türk şirketleri ile Rusya ve Türkiye'deki ortaklarla çalışan Libyalı politikacı ve iş insanlarına yönelik sıkı ekonomik yaptırımlar dahil geniş yelpazede tedbirlere başvuracak. Üstelik en büyük darbe, öncelikle elbette Türkiye'ye indirilebilir, zira bu ülkenin Libya'daki ekonomik süreçlere katılımı Rusya'dan çok daha geniş hacimli."

Ancak ABD'nin Rusya ve Türkiye'yi Libya'da sıkıştırma çabalarının, bu iki ülkenin bu Kuzey Afrika ülkesindeki çatışmaya siyasi çözüm bulma amacıyla iş birliğini genişletme politikasını etkilemeyeceğini kaydeden Lukyanov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya ve Türkiye, İsviçre'deki politik diyalog forumu dahil birkaç uluslararası platformda birden devam eden siyasi süreç kapsamında Libya ile iş birliğini genişletme niyetindeler ve şu anda planlandığı gibi seçimlerin 2021 sonlarında yapılması amacıyla geçiş döneminin yeni aşamaya yükselmesine yardımcı olmaya çalışıyorlar. Gerçi bu tarihe uyulup uyulmadığı konusunda ciddi şüpheler var. Yine de Libya'daki siyasi ihtilafın tüm aktörleri şu anda aktif olarak seçim dönemine hazırlanıyor, seçim öncesi konumlarını güçlendirmeye çalışıyorlar."

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021, 09:06