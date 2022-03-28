ABD, Mısır, Fas, BAE ve Bahreynli bakanlar İsrail'de buluştu

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyinde yer alan Necef Çölü'nde Sde Boker yerleşim birimindeki bir otelde düzenlenen zirveye, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in yanı sıra mevkidaşları ABD'den Antony Blinken, Mısır'dan Samih Şukri, BAE'den Abdullah bin Zayid, Fas'tan Nasır Burita ve Bahreyn'den Abdullatif bin Raşid el-Zayani katılıyor.

Zirve kapsamında dün İsrail'e gelen konuk bakanlarla akşam yemeğinde buluşan Lapid, mevkidaşlarıyla ayrı ayrı ikili görüşmelere başladı. Lapid, ilk olarak Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile bir araya geldi.

İkili görüşmelerin tamamlanmasının ardından 6 bakan, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Zirve kapsamındaki görüşmelerde İran ile nükleer anlaşma başta olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Filistin meselesi ve İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme dahil birçok bölgesel konunun ele alınacağı açıklanmıştı.

BAE, Bahreyn ve Fas, 2020'de İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.