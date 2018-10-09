ABD'nin İsrail hayranı BM elçisi istifa etti

ABD'nin BM Daimi temsilcisi Nikki Haley, ani bir kararla pozisyonundan istifa etti. Haley'in istifa kararının beklenmediği ifade edildi.

Nikki Haley'in istifa etmek istediğini kendisine 6 ay önce dile getirdiğini belirten ABD Başkanı Donald Trump, "Haley, bu yılın sonunda BM’deki görevinden ayrılacak." dedi.

Haley’in ABD’nin BM Temsilciliği görevini çok iyi bir şekilde yaptığını belirten Trump, "Umut ediyorum ki tekrar geri gelerek görev alacaksın." ifadesini kullandı.

Trump, Haley’in ardından göreve kimin getirileceği yönündeki soruları cevapsız bırakarak, “Bu çok önemli bir görev ve elimizde bu pozisyon için değerlendireceğimiz kişiler var.” diye konuştu.

Eski Güney Carolina valisi olan Haley, İsrail yandaşlığıyla biliniyor. Haley, ABD'nin, BM bünyesindeki bazı örgütlerden çekilmesinde önemli rolü oynadı ve özellikle de ''ikiyüzlü'' ve ''İsrail'e karşı kronik ön yargılı'' olmakla suçladığı BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrılmasında başı çekti.

Geçen aylarda ABD'de İsrail için Hıristiyanlar Birliği tarafından düzenlenen 13'üncü İsrail gecesinde ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, "İsrail Savunucusu Ödülü"ne layık görülmüştü. Haley ödülü "2024'ün Başkanı" tezahüratı eşliğinde almıştı.

Trump ile ortak açıklama yapan Haley ise görev yaptığı iki yıl içinde ABD'nin ''daha fazla saygı gördüğünü'' savundu.

Haley, ''Bazı ülkeler yaptıklarımızı beğenmeyebilir ama artık saygı duyuyor.'' dedi.

Nikki Haley, Suriye'de kimyasal silah kullanımına verilen cevaptan Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların artırılmasına, İran nükleer anlaşmasından ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekilmesine kadar alınan bütün kararlarla bir fark yarattıklarını öne sürdü.

Yıl sonuna kadar görevine devam edeceğini belirten Haley, başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağı sorusuna ise ''2020'deki başkanlık seçimlerinde aday olmayacağım.'' yanıtını verdi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2018, 18:52