ABD: Riyad ile askeri iş birliğimize bağlıyız

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Genel Komutanı General Michael Korella, bölgedeki ortaklarıyla iş birliği içinde insansız hava uçuklarına karşı yenilikçi girişimleri test etmek amacıyla bir merkez geliştirmeye yönelik ABD-Suudi ortak planını açıkladı General Michael Korella, ABD Merkez Komutanlığı ve bölgedeki tüm ortakları arasındaki iş birliği ve koordinasyonu derinleştirerek, İran-Husi ortak tehdidiyle mücadele etmek noktasındaki kararlılıklarını ifade etti.

Michael Korella, Şarkul Avsat ile verdiği özel röportajda şunları söyledi: "Husi terörünü desteklemek amacıyla deniz yoluyla gelişmiş konvansiyonel mühimmat sevkiyatını durdurmak için Suudi Kraliyet Donanması ile operasyonlara devam edeceğiz. Yakın zamanda İran'dan bölgeye patlayıcı maddelerin girişini engellemeyi başardık” diyerek, bölgenin güvenlik ve istikrarını artırmak için Riyad ile Washington arasında askeri iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Korella sözlerine şöyle devam etti: “8 Kasım'da güçlerimiz, Umman Körfezi'nde İran'dan Yemen'e büyük miktarda patlayıcı madde kaçakçılığı yapan vatansız bir gemiyi durdurdu. Gemide patlayıcılarda kullanılan 360 bin libre (yaklaşık 165 bin kg) üre nitrat ve balistik füzeler için yakıt olarak kullanılan amonyum klorat ele geçirildi.”

ABD Merkez Komutanlığı Genel Komutanı, Suudi-Amerikan askeri iş birliği stratejisinin boyutuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Suudi Silahlı Kuvvetleri, Merkez Komutanlığın en güvenilir ve yetenekli ortakları arasındadır. Askeri iş birliğimiz, bölgede güvenlik ve istikrarın artırılması için kritik öneme sahiptir. Bu, tüm uluslara ve tüm Ortadoğu'ya hizmet eden stratejik bir iş birliğidir.”

Gözlemcilerin, ABD askeri iş birliğinin Yemen'deki Husileri durdurmak için yeterli olmadığı şeklindeki yorumlarına yanıt olarak Korella şunları vurguladı: “Entegre hava savunma sistemleri ve Husilere verilen mühimmatlar da dahil olmak üzere İran'da üretilen gelişmiş konvansiyonel silahların kesintiye uğratılması işlevsel bir önceliktir.”

Michael Korella, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Fayyad bin Hamid Al-Ruwaili'nin ev sahipliğinde 16 Kasım'da düzenlenen Ortak Askeri Planlama Komitesi toplantısında; “Bu fırsatlar, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ikili askeri iş birliğini geliştirmekte ve bölgede güvenlik ve istikrarı artırmaktadır” dedi.

Korella, ABD ve Suudi Arabistan'ın Yemen'den gelen, askeri güçlerin ve yerel halkın yaşamlarını tehdit eden İHA'larla başa çıkma planıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Merkezi komutanlık, Suudi Arabistan'ın topraklarını ve sınır ötesi Husi saldırılarına karşı halkını savunmasını destekliyor. İnsansız hava aracı tehdidiyle mücadele etmek için ABD Merkez Komutanlığı ile bölgedeki tüm ortaklarımız arasındaki iş birliği ve koordinasyonu derinleştirme taahhüdümüzü sürdürüyoruz. Yenilikçi teknolojik yöntemler ve hava savunma sistemlerinin güçlü entegrasyonu, giderek daha da gelişen insansız hava araçlarına karşı koymak için kritik öneme sahiptir.”

ABD Merkez Kuvvetler Genel Komutanı, İran'ın genel olarak uluslararası barış ve güvenliğe, özel olarak da bölgeye tehdit oluşturduğunu kabul ederek, Tahran'ın bölgede istikrarı bozan ana aktör olarak kabul edildiğini kaydederek, bu konuda net ve tutarlı olduklarını ifade etti.

Michael Korella, "İran'ı hala bölgesel güvenlik ve istikrara yönelik en büyük tehdit olarak görüyoruz. İran rejimi, ülkenin çıkarlarını ilerletmek için terör eylemlerine karışan, yerel yönetimleri deviren kişilere silah, para, destek ve rehberlik sağlıyor. Hepsi bölgenin istikrarı ve güvenliğine karşı çalışıyor” şeklinde konuştu.

Korella sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Şu anda bölgedeki tehdit akışlarının izlenmesini sürekli olarak geliştirmek için çalışıyoruz ve ortaklarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Gerektiğinde bölgedeki güçlerimizi veya ortaklarımızı savunmak için harekete geçmekten çekinmeyeceğiz. ABD Merkez Komutanlığının bölgeye olan bağlılığı kesindir.”