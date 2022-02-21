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ABD, Rus bankalarına yaptırım paketi hazırladı

Beyaz Saray, ABD'deki mali kurumların başlıca Rus bankalarından gelecek para transferlerini gerçekleştirmesini engellemek de dahil olmak üzere Rusya'ya karşı uygulanacak bir yaptırım paketi hazırladı.

Dünya 21.02.2022, 09:46
ABD, Rus bankalarına yaptırım paketi hazırladı

Reuters'ın konuyla hakkında bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı habere göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda uygulanacak olan yaptırımlar, başlıca Rus bankaları ile ABD bankaları arasında uluslararası ödemelerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan "muhabir banka" ilişkilerini keserek Rusya'nın ekonomisine zarar vermeyi hedefliyor.

ABD'li yetkililer daha önce yeni yaptırımların bankacılık işlemlerini kapsayacağını belirtmişlerdi.

Ancak küresel para hareketlerinin temelini oluşturan muhabir banka ilişkilerinin yaptırım paketinin bir parçası olacağı bilinmiyordu.

Beyaz Saray ve ABD Hazine Bakanlığı sorulara cevap vermedi.

#ABD
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