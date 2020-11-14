ABD Suriye'deki ekmek krizinden Esed rejimini sorumlu tuttu

ABD'nin Suriye Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Esed rejiminin kontrol ettiği bölgelerde yaşanan ekmek krizinden rejimin lideri Esed'in sorumlu olduğunu bildirdi.

Açıklamada, "Suriye halkı ekmek için kuyruklara girmeye zorlanıyor çünkü Beşşar Esed her ay milyonlarca doları, kendi halkına karşı yürüttüğü savaşa aktarmak için gıda ve akaryakıt desteğini kesti. Esed Suriye'yi yok ediyor." ifadeleri yer aldı.

Suriye'de devam eden iç savaşta ülkenin tüm birikimini halka karşı açtığı savaşta harcayan Esed rejiminin kontrolünde tuttuğu bölgelerde ekmek krizi son 2 aydır büyüyerek devam ediyor.

Esed rejiminin ekim ayında yaptığı zamlarla birlikte ekmek fiyatları yüzde 100 artmıştı.

Fırınlardan ekmek alamayan Suriyeliler, ekmeği karaborsadan yaklaşık 3 kat fiyatla satın almak zorunda kalıyor.

Kaynak: AA