ABD ve İsrail'den siber güvenlik alanında iş birliği

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail Maliye Bakanlığı ile siber güvenlikte iş birliğine ilişkin ikili mutabakat zaptının sonuçlandırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, mutabakat zaptının ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun Kasım 2021'de İsrail'e yaptığı ziyarete dayandığı aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında, söz konusu ziyarette Adeyemo'nun küresel fidye yazılımı tehdidiyle mücadeleye yardımcı olmak için İsrail ile ikili Siber Görev Gücü başlattığı anımsatıldı.

Mutabakat zaptıyla iki ülke arasında uzun süredir devam eden siber güvenlik bilgi paylaşımının güçleneceği vurgulanarak, olaylar ve tehditler hakkında siber güvenlik bilgileri de dahil olmak üzere finans sektörüyle ilgili bilgi paylaşımı, siber güvenlik alanında iş birliğini teşvik etmek için personel eğitimi ve çalışma ziyaretleri, sınır ötesi siber güvenlik tatbikatlarının yürütülmesi gibi yetkinlik geliştirme faaliyetleri konularında iş birliğinin geliştirileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adeyemo, fidye yazılımlarını durdurmaya yönelik küresel çabalarına İsrail hükümetinin ortak olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Adeyemo, "Bu ortaklık şimdiden fidye yazılımlarının yayılmasının ve diğer siber saldırıların ABD finans sektörünü etkilemesini önlemek için gerçek zamanlı siber tehdit verilerinin paylaşılmasıyla sonuçlandı. Bu ortaklığı genişletmek için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.