ABD ve Japonya'dan Çin'i kızdıracak yeni hamle

ABD'nin Asya kısası, Hint ve Pasifik Okyanuslarında Çin'e karşı bölge ülkeleriyle kurduğu ilişkiler giderek daha da geliştiriliyor.

ABD Başkanı Joe Biden ve G7 ülkeleri turu kapsamında başkent Washington'a resmi ziyaret gerçekleştiren Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ikili görüşmelerinin ardından ortak bildiri yayımladı.

ABD Başkanı Joe Biden ile Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun "tarihi bir anda" bir araya geldiği belirtilen bildiride, Çin'in ve Kuzey Kore'nin Hint-Pasifik'te artan provokasyonları nedeniyle çeşitli zorluklarla karşı karşıya olunduğu dile getirildi.

Rusya'nın da Ukrayna'ya acımasızca saldırmaya devam ettiğinin anımsatıldığı bildiride, "Dünyanın herhangi bir yerinde, güç veya zorlama yoluyla mevcut statükoyu değiştirmeye yönelik her türlü tek taraflı girişime şiddetle karşı çıkıyoruz" sözlerine yer verildi.

Mevcut uluslararası manzara karşısında ABD ve Japonya'nın bireysel ve kolektif kapasitelerini güçlendirmesi gerektiğine vurgu yapılarak ABD'nin Japonya'nın yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'ne tam destek vereceğinin altı çizildi.

İş birliği siber ve uzay alanlarında da sürdürülecek

Japonya'nın savunma yeteneklerini güçlendirmesinin Hint-Pasifik güvenliği için önemli olduğu kaydedilen bildiride, "Güvenlik ittifakımız hiç bu kadar güçlü olmamıştı" ifadesi kullanıldı.

Bildiride, bu kapsamda iki ülke arasında güvenlik anlaşmalarının imzalandığı, mevcut iş birliğinin siber ve uzay alanlarında da sürdürüleceği aktarıldı.

Liderler, BM Güvenlik Konseyi kararları bağlamında Kore Yarımadasın'ın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına yönelik taahhütlerini yineledi.

"Ukrayna'nın yanındayız, Rusya'ya yaptırımlar sürecek"

ABD ve Japonya'nın Tayvan konusundaki temel tutumlarının değişmediği ifade edilen bildiride, boğazlarla ilgili sorunların barışçıl çözümüne vurgu yapıldı.

Ortak bildiride, Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'nın yanında olduklarını beyan eden iki lider, Rusya'ya bu kapsamda yaptırım uygulamayı sürdüreceklerini kaydetti.

Ekonomik alanda da iki ülkenin iş birliği yapmaya devam edeceği belirtilen bildiride, ayrıca enerji ve gıda güvenliğini baltalayan Rusya kınanırken Çin'e de COVID-19'la mücadele için halk sağlığını dikkate alarak verileri şeffaf şekilde açıklaması çağrısında bulunuldu.