Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’de petrol ürünlerinde fiyatların Rusya yüzünden artmadığını belirterek "ABD, Rus petrolü ithalatını durdurdu ve artan fiyatlar için bizi suçluyor. Halklarını kandırıyorlar." dedi.

Putin, hükûmet yetkilileriyle video konferans yöntemiyle Rusya’daki ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın enerji tedarikinde tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini vurgulayan Putin, "Rusya’ya yönelik dostane olmayan adımlar atan ülkelerde vatandaşlara kemerleri sıkmaları, daha sıkı giyinmeleri tavsiye ediliyor. Kötüleşen durumlarının gerekçesi olarak bize uygulanan yaptırımlara işaret ediyorlar. Bu çok garip, çünkü biz enerji tedarikinde tüm sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz." diye konuştu.

Ukrayna üzerinden Avrupa’ya ulaşan doğal gaz sisteminin tam kapasiteyle çalıştığını belirten Putin, "Bu şaşırtıcı, ancak gerçek." ifadesini kullandı.

Putin, ABD’de rekor kıran benzin fiyatlarına işaret ederek “ABD, Rus petrolü ithalatını durdurdu ve artan fiyatlar için bizi suçluyor. Halklarını kandırıyorlar. ABD’de artan petrol fiyatları Washington’un hatalarından kaynaklıyor.” dedi.

Batılı ülkelerin Venezuela ve İran gibi "istenmeyen" ülkelere yaptırımlar uygulayarak zarar verdiğini belirten Putin, "Şimdi Venezuela ve İran’la görüşüyorlar. Daha en başından gayrimeşru yaptırımları uygulamamaları gerekirdi. Bu aynı durum bizim ülkemizle ilişkilerde de yaşanacak, bundan şüphem yok." diye konuştu.

Putin, küresel gübre piyasalarında durumun Rusya’ya yönelik yaptırımların öncesinde de zorlu olduğuna dikkati çekerek "Rus gübresine yönelik engellerin dünya için önemli sonuçları olur; aynı şeyler petrol, doğal gaz ve metaller için de geçerli." ifadesini kullandı.