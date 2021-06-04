ABD'den Çin'e çok önemli çağrı: Kovid-19 salgınından önce hastalanan 9 kişinin kayıtlarını yayımlayın

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, salgın başlamadan önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileriyle hastalandıkları iddia edilen ve 3'ü Vuhan Viroloji Laboratuvarı'nda çalışan 9 kişinin sağlık kayıtlarının yayımlanması için Pekin yönetimine çağrıda bulundu.

Biden'ın, Kovid-19'un laboratuvardan mı çıktığı yoksa hayvandan insana mı bulaştığını araştırmaları için istihbarat kurumlarına 90 gün süre vermesinin ardından ABD'de virüsün kaynağına ilişkin tartışmalar yeniden alevlendi.

Fauci, Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada, Çin yönetiminin 3'ü Vuhan Viroloji Laboratuvarı'nda çalışan 9 kişinin, Kovid-19 salgına dönüşmeden önce geçirdiği süreçle ilgili kayıtları yayımlaması gerektiğini belirtti.

Bu kayıtların, Kovid-19'un ilk günlerine ve kökenine ışık tutacağının altını çizen Fauci, "2019'da hastalandığı iddia edilen ve laboratuvarda çalışan 3 kişinin kayıtlarını özellikle görmek istiyorum. Bu kişiler gerçekten hastalandı mı ya da hastalandılarsa bunun nedeni neydi?" ifadelerini kullandı.

Fauci, 3 laboratuvar çalışanının haricindeki 6 kişinin de 2012'de bir yarasa mağarasına giren madenciler olduğu ve bundan sonra zatürre geçirdiklerini, koronavirüsün kaynağı olduğu iddia edilen bu mağaradan alınan numunelerin ise Vuhan Viroloji Enstitüsünde saklandığının iddia edildiğini belirtti.

AA