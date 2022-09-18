ABD’den Kadirov’un yakınlarına yeni ekonomik yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Koruma Ofisinden (OFAC) yapılan açıklamaya göre, Ramzan Kadirov ve aile üyelerine yeni ekonomik yaptırımlar uygulanacak. Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı işgal girişimine destek verdiği tespit edilen kişi ve kurumlara dönük yaptırımlarla ilgili açıklama yapan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya saldırganlığının önüne geçmek için adımlar attıklarını ve Ukrayna’nın özgürlüğünü savunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Yapılan açıklamada Ramzan Kadirov’in Putin’e en yakın isimlerden biri olduğu, Ukrayna’nın işgal girişiminde Kadirov’a bağlı askerlerin Buça’daki katliamda görev aldığı, Kadirov’un Putin’e olan yakınlığını kullanarak kişisel servetini arttırdığı, bu servetle Birleşik Arap Emirlikleri’nde ev ve pahalı özel araçlar satın aldığı, kendisine ait hayvanat bahçesi kurduğu, illegal işlerle bağlantılı rüşvet dağıttığı ve Çeçenya’da önemli mevkilere yakınlarını getirdiği için ekonomik yaptırım listesinin genişlediği vurgulandı.

Yeni yaptırım listesinde Ramzan Kadirov’un eşleri olduğu belirtilen üç kadının ismi geçiyor. Kadirov’un birinci eşi Medni Musayevna Kadirov, ikinci eşi Fatima Şayhivna Hazuyeva ve üçüncü eşi Aminat Ahmadova’nın isimleri listede bulunuyor. Listede aynı zamanda Kadirov’un kızları Ayşat Kadirov, Karina Kadirov, Tabarik Kadirov da var. Açıklamaya göre yaptırım listesindeki kişilerin ABD’deki mülkleri bloke edildi ve ABD vatandaşlarının bu isimlerle ticari veya diğer ekonomik ilişkiler kurmaları yasaklandı.

Temmuz 2020’de ABD Dışişleri Bakanlığı’nın aldığı karara göre insan hakları ihlali ve işkence suçlarına karışan Ramzan Kadirov ile yakınlarının ABD’ye girişi yasaklanmıştı.